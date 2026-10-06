Fenerbahçe'nin 2026-2027 sezonu kaleci formaları satışa çıktı. Sarı-lacivertli taraftarlar, yeni kaleci formalarını almak için Chobani Stadı önünde sabahın erken saatlerinden itibaren kuyruğa girdi.
Fenerbahçe, kaleci Ederson için imza günü düzenledi. Saat 14.00'te başlayan imza günü öncesinde taraftarlar Chobani Stadı'na akın etti. Sarı-lacivertli taraftarların oluşturduğu kuyruk yüzlerce metreye ulaştı.
KAPASİTE DOLDU
Fenerbahçe, Ederson'un antrenman programı nedeniyle imza günü için belirlenen kapasitenin dolduğunu ve yeni katılım alınamayacağını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüp, "Taraftarlarımızın yoğun ilgisiyle imza günü organizasyonumuz için yeterli kapasiteye ulaşılmıştır." açıklamasını yaptı.