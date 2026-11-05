UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Liverpool'u iki kez geriye düştüğü karşılaşmada 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Emre Belözoğlu takımla top başı yaptı.

Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'in 11'inci haftasında 8 Kasım Pazar günü saat 16.00'da deplasmanda karşılaşacağı Arca Çorum FK maçının hazırlıklarına da ara vermeden başladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle açıldı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Oyuncuların neşeli anları kulüp kamerasının objektiflerine yansıdı. Bir önceki teknik heyetin görevden ayrıldığı süreçte yüzlerin asık olduğu fotoğraflar yerini neşeli idmanlara bıraktı.

AKE BİREYSEL ÇALIŞTI

Fenerbahçe'de, Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanarak bir süre formasından uzak kalan Hollandalı savunmacı Nathan Ake, bireysel saha çalışmalarına başladı.

Dün oynanan Liverpool karşılaşmasına ilk 11'de başlayan, 60 dakika ve üzerinde forma giyen oyuncular ise rejenerasyon çalışması yaptı.

Fenerbahçe, Arca Çorum FK maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.