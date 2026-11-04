Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sona erdi... Sarı lacivertliler takımın başına Emre Belözoğlu'nu getirdi...

Fenerbahçe'de Belözoğlu'ndan sonra Volkan Demirel'in kulübe dönüşü için hazırlık yapıldığı öne sürüldü. Sabah'ın haberine göre sarı-lacivertliler, Emre Belözoğlu'nun ardından Volkan Demirel'i de yeniden kulübe getirmeye hazırlanıyor.

OĞUZ ÇETİN'İN YERİNE VOLKAN DEMİREL

Teknik direktör olarak en son Gençlerbirliği'ni çalıştıran 45 yaşındaki hocanın, futbol yapılanmasında önemli bir rol almasının planlandığı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin futbol direktörü Oğuz Çetin ile yolların ayrılacağı ve Demirel'in de onun yerine göreve getirileceği iddia edildi.