Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesi ayrılık planı netleşiyor. Milliyet'in haberine göre, +2 yabancı kontenjanında yer açmak isteyen yönetimin ayrılık kararı aldığı ilk futbolcu Ognjen Mimovic oldu.

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertlilerde Aziz Yıldırım ve yönetimi, ara transfer hazırlıklarını sürdürüyor. Talisca'nın ayrılığı ve Asensio'nun sakatlığı nedeniyle ilk takviyenin orta sahaya yapılması bekleniyor.

6,7 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Ali Koç döneminde Kızılyıldız'dan 6,7 milyon euroya transfer edilen Mimovic, daha sonra Zenit ve Pafos'a kiralanmıştı. Bu sezon Fenerbahçe'de kalan 22 yaşındaki Sırp sağ bek, henüz sahaya çıkmadı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki üç maçta kadroda yer almasına rağmen teknik direktör İsmail Kartal'dan süre alamayan Mimovic için yönetim teklif bekliyor.