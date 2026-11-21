Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek İrfan Can Kahveci ile yürütülen yeni kontrat görüşmelerinde süre pazarlığı yaşanıyor. Sabah'ın haberine göre yönetim 1+1 yıllık sözleşme önerirken, 31 yaşındaki milli futbolcu 2+1 yıllık kontrat talep etti.

Yeni sezonun kadro planlaması kapsamında Kahveci ile yola devam etmek isteyen sarı-lacivertli yönetimin teklifinde bir yıl garanti, bir yıl opsiyon bulunuyor. Futbolcunun ise iki yılı garanti, bir yılı opsiyonlu sözleşme istediği ve tarafların süre konusunda henüz anlaşamadığı belirtildi.

MAAŞININ KORUNMASINI İSTİYOR

Kahveci'nin yıllık 1,5 milyon euro olan ücretinin yeni sözleşmede de korunmasını talep ettiği aktarıldı. Haberde yaklaşık 83 milyon TL olarak verilen mevcut maaş ile sözleşme süresine ilişkin beklentilerin yönetim tarafından değerlendirildiği, görüşmelerin sürdüğü ifade edildi. Her iki tarafın da birlikteliği sürdürmeye sıcak baktığı belirtildi. Süre konusunda uzlaşma sağlanması halinde yeni sözleşmenin mayıs ayından önce imzalanmasının beklendiği kaydedildi.