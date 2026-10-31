Fenerbahçe'de Romelu Lukaku'nun geleceğine ilişkin transfer iddiası gündeme geldi. MLS ekipleri New York City ve Atlanta United, Belçikalı santrforu kadrosuna katmak istiyor.

OCAK AYINDA HAMLE GELEBİLİR

İki kulübün 33 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği ve ocak ayında başlayacak ara transfer döneminde Fenerbahçe yönetimiyle temas kurabileceği öne sürüldü. Ancak sarı-lacivertli kulübe ulaşmış resmi bir teklif bulunup bulunmadığı henüz netlik kazanmadı.

13 MAÇTA 1 GOL, 1 ASİST

Sezon başında Napoli'den transfer edilen Lukaku, Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 13 karşılaşmaya çıktı. Toplam 420 dakika sahada kalan Belçikalı oyuncu, 1 gol ve 1 asist kaydetti.

Lukaku'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona eriyor. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen futbolcunun ara transfer döneminde takımdan ayrılıp ayrılmayacağı ise belirsizliğini koruyor.