Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Maçta hakem Ozan Ergün düdük çalacak; yardımcılıklarını ise Furkan Ürün ve Mustafa Savranlar üstlenecek.
MERT HAKAN YANDAŞ'IN CEZASI SONA ERDİ
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 12 aylık hak mahrumiyeti cezasının itirazlar sonucunda 6 aya düşürülmesinin ardından cezasını tamamladı. Sarı-lacivertli oyuncu, yarınki Çaykur Rizespor maçında forma giyebilecek. Teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde Mert Hakan, uzun bir aranın ardından sahalara dönecek.
Teknik direktör İsmail Kartal’ın deneyimli orta saha oyuncusunun performansından memnun kaldığı aktarıldı.
ASENSIO İLK 11'DE
Fenerbahçe'de Marco Asensio, sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalmıştı. İspanyol orta saha oyuncusu, sarı-lacivertli formayla son resmi maçına 22 Ağustos'ta Konyaspor karşısında çıkmıştı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın, sakatlığını atlatan Asensio'yu Rize deplasmanında ilk 11'de değerlendirmesi bekleniyor.
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a konuk olacağı maça tek eksikle çıkacak. Yaklaşık 20 gün önce antrenmanda sakatlık yaşayan Mert Müldür'ün menisküsünde yırtık tespit edildiği açıklanmıştı.