Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın cezası sona erdi.
Fenerbahçe, sezon başında sözleşmesini uzattığı Mert Hakan Yandaş'ı, bahis eylemi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın (FDT) 57/2. maddesi kapsamında 12 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırmıştı.
Fenerbahçe'nin itirazı sonrası Tahkim Kurulu, oy çokluğuyla cezanın 6 aya indirilmesine karar vermişti.
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Mert Hakan Yandaş'ın hak mahrumiyeti cezası, 1 Ekim itibarıyla sona erdi. Tecrübeli futbolcu, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda lig maçlarında forma giyebilecek.
İsmail Kartal, Yandaş'ın fiziksel olarak hazır olduğunu açıklamıştı.
EN SON MART 2025'TE OYNADI
Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe formasıyla son resmi maçına tarihinde 28 Mart 2025'te oynanan Bodrum FK karşılaşmasında çıktı.
Tecrübeli futbolcu, Bodrum FK maçında oyuna sonradan girerek 8 dakika süre almıştı.