Fenerbahçe'de önceki sakatlığının rehabilitasyon sürecini sürdüren Nathan Ake yeniden sakatlandı. Kulüp, bireysel çalışması sırasında sağ alt adalesinde ağrı hisseden futbolcunun MR'ında yaralanma tespit edildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Futbolcumuz Nathan Ake’nin önceki sakatlığının rehabilitasyon sürecinde gerçekleştirdiği bireysel çalışması sırasında sağ alt adalesinde ağrı hissetmesi ve şikâyetinin devam etmesi üzerine kulübümüz sağlık heyeti tarafından bugün MR görüntülemesi yapılmasına karar verilmiştir.



Gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda futbolcumuzun sağ alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edilmiştir. Nathan Ake’nin tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanmıştır.'' denildi. Öte yandan Hollandalı futbolcunun 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.



www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.