Fenerbahçe'de Göztepe maçında sakatlanarak oyundan çıkan Kojo Peprah Oppong'un MR sonucu belli oldu. beIN SPORTS'un haberine göre, 22 yaşındaki stoperin MR'ında sakatlık bulgusuna rastlanmadı. Oppong'un gün gün takip edileceği ve Liverpool maçındaki durumuna maç saatinden önce karar verileceği belirtildi. Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'ye 2-1 yenildiği karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Oppong, 83. dakikada yerini Yiğit Efe Demir'e bırakmıştı. Dirk Kuyt, maç sonundaki açıklamasında oyuncunun sakatlık nedeniyle oyundan alındığını söylemişti. Sezon başında Nice'ten 12 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen ve dört yıllık sözleşme imzalanan Oppong, Fenerbahçe formasıyla beş maça çıktı.

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