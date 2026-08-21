Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Allahyar Sayyadmanesh, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Westerlo'dan bedelsiz olarak Lech Poznan'a transfer olan İranlı futbolcu, Polonya liginde etkili bir performans sergiliyor.

8 MAÇTA 6 GOLE KATKI

Sayyadmanesh, Lech Poznan formasıyla çıktığı ilk 8 karşılaşmada rakip fileleri 4 kez havalandırdı. Ayrıca takım arkadaşlarına 2 gol asisti yapan 25 yaşındaki oyuncu, toplamda 6 gole doğrudan katkı sağlayarak dikkat çekti. Futbolcu, bu performansı sayesinde sezonun en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

Allahyar, kariyerinin bir bölümünde Fenerbahçe'de forma giymişti. Sarı-lacivertli takıma genç yaşta büyük beklentilerle katılan oyuncu, İstanbul'da istediği süreleri bulamamış ve gol atamamıştı.

O dönemden farklı olarak, şimdi Lech Poznan'da hem gol atıyor hem de asist yapıyor. Yıllar sonra yeniden dikkatleri üzerine çeken Sayyadmanesh, Polonya'daki çıkışıyla eski günlerini aratmıyor.