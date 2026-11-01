Süper Lig'de sahasında Göztepe'ye 2-1 yenilen Fenerbahçe'de, Kojo Oppong'un sakatlığı Liverpool maçı öncesinde savunmadaki seçenekleri etkiledi. DEV MAÇTA YOK HT Spor'un haberine göre; 22 yaşındaki Ganalı stoperin sakatlığı ciddi. Oppong'un Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool karşılaşmasında oynaması beklenmiyor. Nathan Ake'nin yokluğunda Göztepe maçına ilk 11'de başlayan Oppong, sakatlığı nedeniyle 84. dakikada yerini Yiğit Efe Demir'e bıraktı. Genç futbolcunun karşılaşmanın ardından stadı sekerek terk ettiği görüldü. KUYT: "BİR AĞRI HİSSETTİ" Fenerbahçe Teknik Direktörü Dirk Kuyt, karşılaşma sonrasında Oppong'un oyundan çıkışıyla ilgili soruya, "Bir ağrı hissetti ve çıkmak istediğine dair bir işaret yaptı" yanıtını verdi. Sarı-lacivertliler, Liverpool karşısına stoperde Milan Skriniar-Yiğit Efe Demir tandemiyle çıkabilir. Fenerbahçe'nin Liverpool'u konuk edeceği Şampiyonlar Ligi mücadelesi, 4 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak.

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