Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Slovakya Milli Takımı'nda 4 maçın tamamında sahada kalan ve yorgun dönen Milan Skriniar'ı kulübede başlatmayı planladı.
Fiziksel açıdan yıpranan oyuncusuyla görüşen deneyimli çalıştırıcı, sakatlık riskini göz önünde bulundurarak dinlenebileceğini iletti.
"KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM"
Ancak Slovak stoper, Rize deplasmanının önemine dikkat çekerek forma giymek istediğini belirtti. Kendini iyi hissettiğini ifade eden 31 yaşındaki savunmacı, sarı-lacivertli takımı yalnız bırakmadı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Skriniar, 90 dakika sahada kaldı.
Slovak stoper, maç boyunca 79 kez topla buluştu. 63 pasının 59'u isabetli olan oyuncu, 4 top uzaklaştırdı. Girdiği 3 ikili mücadelenin 2'sini kazanan Skriniar, performansıyla alkış topladı.