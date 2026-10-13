Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında yarın akşam Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde bu maç öncesi sakatlık şoku yaşandı... Romelu Lukaku, takımla birlikte son antrenmana katılmadı.
Belçikalı yıldız, Çaykur Rizespor maçında aldığı darbenin ardından rehabilitasyon sürecine girdi. Lukaku, Aston Villa karşılaşması öncesindeki son çalışmasını salonda gerçekleştirdi.
Belçikalı yıldızın Aston Villa deplasmanında forma giyip giyemeyeceği ise belirsizliğini koruyor.