Valencia'nın ara transfer dönemi için hazırladığı forvet listesinde Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'nin de bulunduğu öğrenildi... İspanyol ekibinin, 32 yaşındaki futbolcunun transfer şartlarını değerlendirdiği belirtildi. İspanyol basınına göre Valencia Sportif Direktörü Braulio Vazquez, ocak ayında santrfor takviyesini öncelikli hedef olarak belirledi. Hazırlanan listede Muriqi'nin yanı sıra Artem Dovbyk ve Richarlison da yer aldı. SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR Haberde Muriqi'nin hava toplarındaki etkinliği ve ceza sahasındaki fiziksel gücüyle Valencia'ya farklı bir seçenek sunduğu değerlendirmesine yer verildi. Kosovalı futbolcunun İspanya tecrübesinin de olası transferde avantaj sağlayabileceği belirtildi. 2025-2026 sezonunda Mallorca formasıyla La Liga'da 23 gol atan Muriqi, haziran ayında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Golcü oyuncunun sarı-lacivertlilerle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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