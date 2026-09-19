Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un Maltepe projesi için bir araya geleceği bildirildi. Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Aziz Yıldırım, Ali Koç'u kulüp binasına davet edecek. Görüşmede, Ali Koç'un Maltepe projesinde nasıl rol üstleneceği konuşulacak.

HAKAN SAFİ DE MASADA OLACAK

Ali Koç'un vereceği yanıtın ardından, iş insanı Hakan Safi'nin de projeye dahil edilmesi gündeme gelecek. Bu senaryoda, Maltepe projesinin Aziz Yıldırım, Ali Koç ve Hakan Safi'nin yer aldığı üçlü bir konsorsiyum tarafından yürütülmesi planlanıyor.