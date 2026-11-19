Fenerbahçe'nin Rodrigo Zalazar'ı yeniden transfer gündemine aldığı öne sürüldü. Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; Sarı-lacivertliler, Sporting forması giyen 27 yaşındaki Uruguaylı orta saha için aracılar üzerinden kulübünün nabzını yokladı.

Haberde, henüz resmi temas kurulmadığı ve futbolcu için teklif yapılmadığı belirtildi.

FENERBAHÇE'NİN RADARINA GİRMİŞTİ

Sporting'in 30 milyon euroya kadrosuna kattığı Zalazar'ın sözleşmesi 2031'e kadar devam ediyor. Uruguaylı futbolcu, Braga'da oynadığı dönemde de Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.

Bu sezon Sporting formasıyla 11 maça çıkan Zalazar, 3 gol ve 1 asist kaydetti. Uruguaylı orta saha, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı da frikikten gol attı.

SERBEST KALMA BEDELİ 80 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olan orta saha oyuncusunun 80 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunuyor.