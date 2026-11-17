Fenerbahçe Tarfin, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 12. haftasında Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 115-81 yendi. Organizasyonda 8. galibiyetini alan sarı-lacivertliler, bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 iç saha maçından da galip ayrıldı. ASVEL ise 8. yenilgisini yaşadı. LARKİN MAÇA DAMGA VURDU Larkin 25 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken Fenerbahçe'de Juzang 15, Horton Tucker 11 sayı kaydetti. ASVEL'de ise Dossou-Yovo 19, Jackson 14, Fodzo Dada 12 ve Massa 11 sayıyla oynadı.

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