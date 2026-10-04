Fenerbahçe'den ayrılan İngiliz futbolcu Ryan Kent, Seattle macerasının ardından kariyerine devam edecek yeni bir kulüp arayışında. 29 yaşındaki futbolcu, yaklaşık 10 aydır takımsız dolaşıyor. Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olan Ryan Kent, sarı-lacivertli formayla beklenen performansı gösterememişti. 2024 yılında kulüpten ayrılan oyuncu, kısa bir süre Seattle'da forma giydi. Ancak bu deneyimin ardından da kariyerine devam edeceği bir kulüp bulamadı. İngiliz futbolcunun kariyer yolculuğu belirsizliğini korurken, yeni takımı henüz netleşmiş değil.

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