Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında ağırladığı Eyüpspor karşısında maça hızlı başladı. Sarı-lacivertliler, ilk 21 dakikada bulduğu 3 golle skoru 3-0'a taşıdı.

1088 GÜN SONRA

Fenerbahçe, Süper Lig'de bir maçın ilk 21 dakikasında 3 gol atmayı 1088 gün sonra başardı. Sarı-lacivertli takım, son olarak 28 Eylül 2023'te Başakşehir ile oynanan karşılaşmada bu istatistiği yakalamıştı.

Başakşehir maçında Fenerbahçe, 5. dakikada Alexander Djiku, 10. dakikada Leo Duarte (kendi kalesine) ve 20. dakikada Sebastian Szymanski'nin golleriyle ilk 21 dakikada 3 gol atmıştı.

Eyüpspor karşılaşmasında da aynı tempoyu yakalayan Fenerbahçe, taraftarı önünde maçı erken kopardı.

İSMAİL KARTAL İLE 983 GÜN SONRA

Sarıo lacivertliler Eyüp maçının ilk yarısını 5-0'lık üstünlükle kapadı... Fenerbahçe, ligde bir maçın ilk yarısında en az 5 golü son olarak 10 Ocak 2024'te Konyaspor karşısında bulmuştu. İsmail Kartal'ın ekibi, o mücadelede de ilk yarıyı 5-0 önde tamamlamış ve karşılaşmayı 7-1 kazanmıştı. Aradan geçen 983 günün ardından Fenerbahçe yine bir lig maçının ilk yarısında 5 gol atmayı başardı.