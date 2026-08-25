Fenerbahçe, Brighton'daki geleceği merak konusu olan Ferdi Kadıoğlu'nu yeniden kadrosuna katmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli kulübün eski yıldızı için masaya oturmayı beklediği, İngiliz ekibinin vereceği karara göre hareket edeceği belirtildi.

MALİ KAYNAK HAZIR, YÖNETİM BEKLİYOR

Süper Lig ve Avrupa'da iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'nin, Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton ile yollarını ayırması durumunda vakit kaybetmeden devreye gireceği öne sürüldü. Kulüp yönetiminin transferi gerçekleştirebilecek mali kaynağın hazır olduğu ve görüşmelere başlamaya hazır olduğu ifade edildi.

Transfer iddiasındaki dikkat çeken diğer detay, oyuncunun tavrı oldu. 26 yaşındaki milli futbolcunun, şartların oluşması halinde yeniden Fenerbahçe forması giymeye sıcak baktığı iddia edildi.

Brighton'daki gelişmeleri bekleyen Ferdi Kadıoğlu'nun, kulübünün ayrılığına izin vermesi halinde Fenerbahçe seçeneğine olumlu yaklaşacağı belirtildi. Sarı-lacivertli yönetimin şu aşamada İngiliz ekibinin Ferdi hakkındaki kararını beklediği kaydedildi.