Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'nin devre arası transfer gündemine Bursaspor'un golcüsü Kelechi Iheanacho'nun girdiği öne sürüldü.

HT Spor'un haberine göre; Sarı-lacivertliler, devre arasında bir yabancı futbolcuyla yollarını ayırıp 30 yaşındaki forvet için harekete geçmeyi planlıyor.

12 MAÇTA 16 GOL ATTI

Sezon başında Celtic'ten Bursaspor'a bedelsiz transfer olan Iheanacho, 1. Lig'de çıktığı 12 maçta 16 gol attı, 3 asist yaptı. Golcü futbolcunun Bursaspor ile sözleşmesi 2029 yılında sona erecek.

"ÇOK ABSÜRT RAKAMLAR DA OLABİLİR"

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Gol TV'ye yaptığı açıklamada Iheanacho'nun takımda kalmasını istediğini ancak çok yüksek bir teklif gelirse yönetim olarak değerlendireceklerini belirtti. Çelik, şunları söyledi:

"Iheanacho hiç pozisyon yokken gol atan bir adam. Takımda kalmasını en çok ben isterim. Ama burada çok absürt rakamlar da olabilir. Olursa da bunu yönetim olarak değerlendiririz. Neticede biz kulüp için doğru olanı yapmak için yola çıktık."

Iheanacho'nun kolay ayrılabilecek bir futbolcu olmadığını vurgulayan Çelik, oyuncunun da kulübe çok para kazandırmak istediğini söyledi. Bir bedel açıklamayan Bursaspor Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rakam vermek doğru olmaz ama herkesi tatmin edecek bir rakam olursa, ‘Bu rakama da verilir’ denilecek bir rakam olacağından emin olabilirsiniz. İnşallah performansı devam eder ve şampiyonluk kupasını kaldırır."