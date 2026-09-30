Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın Çek pivotu Jan Vesely, profesyonel basketbol kariyerini noktaladı.

Euroleague 2. haftasında Fenerbahçe - Bayern Münih maçı öncesinde sarı-lacivertliler, Vesely için veda seremonisi düzenledi.

VESERY'E ÖZEL VEDA TÖRENİ

Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu, Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Onan, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Derya Yannier ve Takım Menajeri Cenk Renda, Vesely'nin emekliliğine özel hazırlanan formayı kendisine hediye etti.

Ayrıca, dev ekranda Vesely'nin Fenerbahçe'de forma giydiği dönemlerde birlikte oynadığı sporculardan gönderilen video mesajlar da gösterildi.

Taraftarlar ise Çek pivot için özel bir tezahürat hazırlayarak, "Jan Vesely, uçalım Vesely, smacı basmadan duramıyorum" sözleriyle oyuncuya veda etti.

AZİZ YILDIRIM İLE HASRET GİDERDİ

Vesely, veda seremonisi sırasında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile de bir araya gelerek hasret giderdi.

FENERBAHÇE'DEKİ BAŞARILARI

2014-2022 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Vesely, bu dönemde 1 Euroleague şampiyonluğu ve 4 Türkiye Ligi şampiyonluğu yaşadı. Çek oyuncu, 2019 yılında Euroleague MVP'si seçilerek dikkat çekmişti.