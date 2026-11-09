Fenerbahçe'de Romelu Lukaku'nun geleceği için ocak ayının belirleyici olacağı iddia edildi. Teknik heyet, Belçikalı santrfora performansını yükseltmesi için ara transfer dönemine kadar fırsat tanımayı planlıyor. Beklenen çıkışın gerçekleşmemesi halinde ise ayrılık seçeneğinin gündeme geleceği ileri sürüldü.

33 yaşındaki Lukaku, bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 16 karşılaşmada 1 gol ve 3 asist kaydetti. Toplam 4 gole doğrudan katkı sağlayan futbolcudan, gol sayısını artırmasının yanı sıra takımın hücum organizasyonlarında daha fazla sorumluluk alması bekleniyor.

İLK 11 FIRSATI VERİLECEĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Çıkan haberlerde, teknik heyetin Lukaku'yu önümüzdeki lig karşılaşmalarında ilk 11'de değerlendirmeyi planladığı belirtildi. Belçikalı oyuncunun bu dönemde göstereceği performansın, sezonun ikinci yarısındaki kadro planlamasında etkili olacağı ifade edildi.

Performansında yükseliş yaşanmaması durumunda ise Vedat Muriqi'nin ilk 11'e yerleşmesinin, Lukaku'nun forma rekabetinde geri plana düşmesinin beklendiği aktarıldı.

Fenerbahçe yönetiminin Lukaku'nun performansını ara transfer dönemine kadar yakından takip edeceği, beklenen seviyeye ulaşamaması halinde ocak ayında ayrılık seçeneğini değerlendireceği öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin bu ihtimale karşı üst düzey bir santrfor için alternatifleri değerlendirmeye başladığı belirtildi.