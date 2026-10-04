Fenerbahçe, ara transfer döneminde sol kanat bölgesine takviye yapmak için Real Madrid'in Faslı yıldızı Brahim Diaz'ı hedefine koydu. Teknik direktör İsmail Kartal'ın Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın'dan beklediği verimi alamaması üzerine yönetime transfer talebinde bulunduğu bildirildi.

Yönetim, 27 yaşındaki Diaz'ı listenin ilk sırasına yerleştirirken, bu ayın sonlarına doğru Real Madrid ile resmi temaslara başlanması planlanıyor.

ARDA GÜLER DEVREYE GİRECEK

Diaz'ın sezon sonunda sözleşmesinin dolacak olması, Fenerbahçe'nin elini güçlendiriyor. Sarı-Lacivertliler, önemli bir bonservis bedeli önermeye hazırlanıyor. Ayrıca Diaz'ı İstanbul'a gelmeye ikna etmek için eski Fenerbahçeli Arda Güler'den destek alınması planlanıyor.

SAĞ VE SOL KANATTA DA OYNUYOR

Sağ kanat, sol kanat ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen Diaz, hücum hattında çok yönlülüğüyle öne çıkıyor. Faslı yıldız, daha önce İspanya Milli Takımı formasını bir hazırlık maçında giymiş ancak tercihini Fas'tan yana kullanmıştı.

MOURINHO PLANLARINDA YOK

Real Madrid'de Jose Mourinho'nun planlarında yer almayan Diaz için kulüp, sözleşme uzatma seçeneğini de değerlendiriyor. İspanyol basını, Real Madrid'in oyuncuyu düşük bedelle kaybetmemek adına yeni sözleşme imzalatmayı düşündüğünü yazdı.

GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ

Geçtiğimiz yaz döneminde Galatasaray da Diaz için girişimde bulunmuş, ancak hem oyuncuyu hem de Real Madrid'i ikna edememişti. Fenerbahçe ise şartların uygun olması halinde ocak ayında transferi hızlandırmayı hedefliyor.