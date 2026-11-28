Suudi Arabistan Pro Lig'de Al-Ittihad, NEOM karşısında Youssef En-Nesyri'nin golüyle 1-0 kazandı. Fenerbahçe'den transfer edilen Faslı futbolcu, yedek başladığı maçın sonucunu belirledi. 46. dakikada oyuna dahil olan En-Nesyri, 75. dakikada fileleri havalandırdı. Karşılaşmanın tek golünü atan 29 yaşındaki futbolcu, takımına galibiyeti getirdi. Opta'nın verilerine göre NEOM, üç golle En-Nesyri'nin Suudi Arabistan takımları arasında en fazla gol attığı rakibi oldu. En-Nesyri, Al-Ittihad formasıyla bu sezon çıktığı 18 maçta 9 gol ve 2 asist kaydetti.

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