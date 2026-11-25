Fenerbahçe U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nin 5. haftasında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk U19 ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, ilk yarısını 4-0 geride kapattığı mücadeleden 6-0 mağlup ayrıldı.

Shakhtar Donetsk, 15. dakikada Tverdokhlib'in golüyle öne geçti. Ryan Roberto 26. dakikada farkı ikiye çıkarırken, 27. dakikada Chornenkyi skoru 3-0 yaptı. Roberto'nun 40. dakikada attığı golle ilk yarı 4-0 tamamlandı.

RYAN ROBERTO DÖRT GOL ATTI

İkinci yarıda da gollerini sürdüren Ukrayna ekibi, 53. dakikada Ryan Roberto'nun penaltı golüyle farkı beşe çıkardı. Roberto, 87. dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak kendisinin dördüncü, takımının altıncı golünü attı ve maçın skorunu belirledi.

PUANSIZ İKİ TAKIMDAN BİRİ

Organizasyondaki beş karşılaşmasını da kaybeden Fenerbahçe U19, Sabah ile birlikte henüz puan alamayan iki takımdan biri oldu. Shakhtar Donetsk ise ilk galibiyetini alarak puanını 3'e yükseltti.

Fenerbahçe U19, bir sonraki hafta Avusturya temsilcisi LASK ile karşılaşacak. Shakhtar Donetsk'in rakibi ise Slovan Bratislava olacak.