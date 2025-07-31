6 Ağustos'ta Feyenoord ile Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, sezon öncesi son hazırlık maçında Kadıköy'de Lazio ile karşılaştı.
Dün Milan Škriniar ve Nélson Semedo transferlerini açıklayarak taraftarında heyecan yaratan sarı-lacivertli ekipte karşılaşmaya Fred ve En-Nesyri arasında yaşanan tartışma damga vurdu.
İKİ OYUNCU BİRBİRİNE GİRDİ, AMRABAT ZOR AYIRDI
Mücadelenin son dakikalarında henüz bilinmeyen bir nedenle Brezilyalı orta saha Fred ve Faslı santrafor En-Nesyri arasında tartışma yaşandı. İki oyuncunun gerginlik yaşaması üzerine takım arkadaşları olaya müdahale ederken, Sofyan Amrabat vatandaşı En-Nesyri'yi sakinleştirmek için yoğun çaba harcadı.