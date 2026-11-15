Sezon başında Fenerbahçe'den Gençlerbirliği'ne transfer olan İrfan Can Eğribayat, eski takımına karşı kazandıkları maçın ardından Anderson Talisca ile yaşadığı diyaloğu anlattı.

beIN SPORTS'a konuşan Eğribayat, sezonun ilk haftasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmada eski takım arkadaşlarını tanımasının kendisine sağladığı avantajı değerlendirdi.

"ORADA DA BANA GOL ATAMIYORDU"

Eski takım arkadaşlarının ne yapacağını kestirip kestiremediği sorulan Eğribayat, Talisca ile Fenerbahçe'de yaptıkları şut çalışmalarını hatırlattı:

"Tabii ki çok fazla. Özellikle mesela Talisca'nın şutlarında... Antrenmanlardan sonra çok fazla şut çalışması yapıyorduk beraber. Orada da bana gol atamıyordu, çok sinirleniyordu bana. Maçta attı bir tane ama uzaktan şutlarda gol atamamıştı."

Eğribayat, maçın ardından konuştuklarında Talisca'nın kendisine "Yine benden gol yemedin" dediğini aktardı.

"AYRICA KEYİFLİYDİ BENİM İÇİN"

Eski takımına ve takım arkadaşlarına karşı oynamanın güzel olduğunu belirten Eğribayat, sahaya Gençlerbirliği'nin sporcusu olarak çıktığını ve takımına katkı verdiği için mutlu olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'de geçirdiği döneme ilişkin de konuşan kaleci, şu ifadeleri kullandı:

"Hepsi değerli insanlar. Zaten Fenerbahçe gibi bir camiada oynuyorlar. Ben de orada oynadım, oynadığım için çok mutluyum. Kariyerimin bir döneminin orada geçmesi beni gerçekten çok mutlu ediyor. Gençlerbirliği oyuncusu olarak da o maçı kazandığımız için ayrıca keyifliydi benim için"