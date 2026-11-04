Fenerbahçe U19'un UEFA Gençlik Ligi'nde Liverpool'u konuk ettiği karşılaşmanın ardından Çağrı Balta'nın tepkisine ilişkin bir iddia gündeme geldi.
66. dakikada oyundan alınan 18 yaşındaki futbolcunun formasını çıkarıp attığı ve soyunma odasına yöneldiği öne sürüldü. Çağrı Hakan Balta, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da forma şansı bulamadığını belirterek, Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
UEFA Gençlik Ligi'nin 4. haftasında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe U19, 5-3 kaybetti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla henüz puanla tanışamadı.