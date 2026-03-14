Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen Fenerbahçe, zirve yolunda ağır yara aldı.

Karşılaşma sonrası Fenerbahçeli futbolcular özel telefonlarına gelen tehdit mesajlarıyla şok geçirdi. TRT Spor'un haberine göre; Fatih Karagümrük maçının ardından Fenerbahçeli futbolcuların şahsi telefonlarına ve ailelerinin telefonlarına sistematik biçimde tehdit, hakaret ve küfür içerikli mesajlar atıldığı kaydedildi.

Fenerbahçe'de futbolcuların ve kulübün avukatlarının durumu yakından takip ettiği belirtildi. Fenerbahçeli futbolculara ve ailelerine atılan mesajların çok ciddi boyutta olduğu vurgulandı.