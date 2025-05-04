Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılaşmada, sarı-lacivertli futbolcuların penaltı beklediği bir pozisyon yaşandı.
Beşiktaş'ın Gedson Fernandes ile faydalanamadığı penaltı vuruşundan bir dakika sonra 37. dakika oynanırken savunmanın arkasında atılan topa Yusuf en-Nesyri hareketlendi. Kalesini terk eden Mert Günok, topla hareketlenen Yusuf en-Nesyri'ye yatarak müdahale etti. Mert Günok'un ayağıyla yaptığı müdahale sonrası Yusuf en-Nesyri yerde kaldı.
Fenerbahçeli futbolcular, hakem Yasin Kol'un etrafını sararak yoğun bir şekilde penaltı itirazında bulundu. Ancak hakem Yasin Kol oyunu devam ettirdi. Sert itiraz nedeniyle Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü sarı kart gördü. Video Yardımcı Hakem'den (VAR) de izleme tavsiyesi gelmeyince mücadele kaldığı yerden devam etti.
Not: Ekran görüntüleri beIN Sports'tan alınmıştır.