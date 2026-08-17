Fenerbahçe’nin geçen sezon Sakaryaspor’a kiraladığı Emre Demir’e Avrupa’nın birçok kulübü teklif yaptı.

Rudy Galetti'nin haberine göre 22 yaşındaki hücum oyuncusuyla CSKA Sofia'nın yakından ilgilendiği ve Bulgaristan temsilcisinin Fenerbahçe'ye 400 bin euro bonservis bedeli içeren teklif sunduğu belirtildi.

TÜRKİYE'DEN DE İLGİLENİYORLAR

Bu takım dışında CSKA Sofia ve Türkiye’den de Alanyaspor’un devrede olduğu ifade edildi. İsviçre ekibi Lugano'nun ise transfer görüşmeleri için İstanbul'da temaslarda bulunmaya hazırlandığı aktarıldı. Dinamo Zagreb ile Red Bull Salzburg'un da genç futbolcunun durumunu yakından takip ettiği ve önümüzdeki günlerde transfer yarışının daha da hareketlenebileceği kaydedildi.

2027’YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Genç oyuncunun Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Kariyerine Kayserispor'da başlayan Emre Demir, gösterdiği performansın ardından Barcelona'ya transfer olmuş, daha sonra Türkiye'ye dönerek Fenerbahçe kadrosuna katılmıştı.