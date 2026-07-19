Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın başarılı futbolcusu İsmail Yüksek, uzun süredir birlikte olduğu mimar Esen Matraş ile düzenlenen görkemli düğün töreniyle evlendi. İstanbul'daki nikah ve düğün organizasyonuna futbol dünyasından çok sayıda isim katılırken, geceden paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan paylaşımlar arasına girdi.

SPOR DÜNYASINI BULUŞTURAN DÜĞÜN

İsmail Yüksek ile Esen Matraş, İstanbul'da düzenlenen görkemli törenle hayatlarını birleştirdi. Çifti bu mutlu günlerinde aileleri, yakın dostları ve futbol dünyasının önemli isimleri yalnız bırakmadı. Düğünden paylaşılan fotoğraf ve videolar kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

GALATASARAYLI FUTBOLCULAR DA KATILDI

Düğün, farklı kulüplerden futbolcuları da bir araya getirdi. Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün ve Eren Elmalı yanı sıra Kerem Aktürkoğlu, Serdar Dursun ve Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır da davetliler arasında yer aldı. Spor camiasının önemli isimlerinin aynı organizasyonda buluşması dikkat çekti.

DANSI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Gecenin en çok konuşulan anlarından biri ise İsmail Yüksek'in Kafkas dansı performansı oldu. Davetlilerin cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken milli futbolcunun eğlenceli anları binlerce beğeni ve yorum aldı. Genç çiftin düğününden paylaşılan kareler futbolseverlerden de yoğun ilgi gördü.