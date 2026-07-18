Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek dünya evibe giriyor… Milli futbolcu, uzun süredir birlikte olduğu mimar Esin Matraş ile bugün düzenlenecek düğün töreniyle hayatını birleştiriyor. Çift, geçtiğimiz ocak ayında nişanlanmıştı.
Düğün öncesinde düzenlenen gelin alma töreninden görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı. Neşeli anların yaşandığı törende İsmail Yüksek’in heyecanı ve mutluluğu dikkatlerden kaçmadı.
Milli futbolcu ile kız kardeşinin, davulcu ve zurnacıya karşılıklı para saçtığı anlar sosyal medyada ilgi gördü.