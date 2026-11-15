Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışının yanı sıra transfer kulislerinde de tansiyon yükseliyor. Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan A Milli Futbol Takımı'nın 27 yaşındaki sağ beki Mert Müldür'ün geleceği merak konusu olurken, sarı-lacivertli camiayı yakından ilgilendiren çarpıcı bir senaryo gündeme taşındı.

Fenerbahçe yönetimiyle henüz yeni mukavele konusunda resmi bir anlaşmaya varmayan milli futbolcunun, sezon sonunda takımdan ayrılması durumunda rotasını ezeli rakip Galatasaray'a çevirebileceği iddia edildi.

"YÜZDE 99 GALATASARAY'A GİDER"

Transfer gündemine bomba gibi düşen bu iddiayı dile getiren isim ise gazeteci Sercan Hamzaoğlu oldu. 343 Digital YouTube kanalında katıldığı yayında Fenerbahçe'nin kadro planlamasını ve sözleşmesi bitecek isimlerin durumunu değerlendiren Hamzaoğlu, Mert Müldür'ün geleceğine dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

Sarı-lacivertli kulübün oyuncuyla yola devam etmeme ihtimalini masaya yatıran Hamzaoğlu, olası transfer rotasını şu sözlerle duyurdu:

"Sezon sonu devam edilmezse Mert Müldür bana göre yüzde 99 Galatasaray'a gider."

DERBİDEKİ O GÖRÜNTÜLER YENİDEN GÜNDEM OLDU

Sercan Hamzaoğlu'nun bu çarpıcı çıkışı sosyal medyada ve spor kamuoyunda kısa sürede geniş yankı uyandırırken, akıllara geçtiğimiz derbi mücadelesinde yaşanan dikkat çekici bir an geldi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Mert Müldür'ün derbi esnasında saha kenarında samimi şekilde birbirlerine sarıldıkları görüntüler o dönem de spor gündemini uzun süre meşgul etmişti. Ortaya atılan son transfer iddiasının ardından ikilinin derbideki o karesi taraftarlar tarafından yeniden paylaşılmaya başlandı.