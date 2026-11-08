Fenerbahçe U19 Takımı'nın UEFA Gençlik Ligi'nde Liverpool'a 5-3 mağlup olduğu karşılaşmada oyundan çıkarken tepki gösteren Çağrı Hakan Balta, Çorum FK maçının kadrosuna alınmadı.
Liverpool'un konuk edildiği karşılaşmanın 66. dakikasında oyundan alınan 18 yaşındaki futbolcu, formasını çıkararak doğrudan soyunma odasına gitmişti. Çağrı Hakan Balta'nın bu tavrı sosyal medyada gündem olmuştu.
Teknik direktör Mustafa Ertem'in genç oyuncuyu sergilediği tepki nedeniyle Çorum FK karşılaşmasının kadrosuna dahil etmediği öğrenildi.