İstanbul'da böbrek nakli olmak için özel bir hastaneye yatan Fenerbahçe taraftarı Serkan Erman (48), Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından kalp krizi geçirdi. Anjiyoya alınarak tıkalı damarı balon ve stent yöntemiyle açılan Erman'ın böbrek nakli yaklaşık 6 ay ertelendi.

Kronik böbrek hastası Erman, 26 Ekim'de müşahede altında tutulduğu hastane odasında derbiyi bilgisayarından izledi. Galatasaray'ın 2-1 kazandığı karşılaşmanın ardından spor programlarındaki yorumları da takip etti. Maçın sonucu nedeniyle stres yaşadığını anlatan Erman, uyumaya çalıştığı sırada göğsünde ve sol kolunda şiddetli ağrı hissetti.

“ÇOK ŞİDDETLİ GÖĞÜS VE SOL KOL AĞRISIYLA UYANDIM”

Yaşadıklarını anlatan Erman, “Yorumcuları izledikten sonra yatağıma geçip uyumaya çalıştığımda çok şiddetli göğüs ve sol kol ağrısıyla uyandım. Hemşire hanıma seslendim, nefes alamadığımı ve göğüs ağrısı olduğunu söyledim” dedi.

Kontrollerde kalp krizi geçirdiği belirlenen Erman, sabah anjiyoya alındığını söyledi. Çocukluğundan bu yana Fenerbahçe taraftarı olduğunu belirten Erman, sağlık durumu elverdiğinde maçlara gitmeye çalıştığını anlatarak, “İnşallah Fenerbahçe'yi daha güzel günlerde, daha çok şampiyonluklarda görmek istiyoruz” diye konuştu.

ÜÇ AY ÖNCEKİ KALP TETKİKLERİ NORMALDİ

Erman'ı tedavi eden Prof. Dr. Mahmut Uluganyan, hastanın yaklaşık üç ay önce nakil öncesi kalp değerlendirmesi için kendilerine başvurduğunu söyledi. O dönemde kalp fonksiyonları, EKG, eko ve efor sonuçlarının normal olduğunu, bu nedenle nakil için onay verdiklerini belirtti.

Uluganyan, son kontrollerde kalp krizi belirtileri görülmesi üzerine Erman'ı anjiyoya aldıklarını ve damarındaki tıkanıklığı balon ve stentle açtıklarını anlattı. Yoğun stres, üzüntü veya sevincin ardından plak çatlamalarının görülebildiğini ifade eden Uluganyan, Erman'ın yaşadığı durumun maçla ilişkili olabileceğini değerlendirdi.

NAKİL SÜRECİ İÇİN SAĞLIK DURUMUNA BAKILACAK

Erman'a kan sulandırıcı ve kalp koruyucu ilaç tedavisi uygulanacağını açıklayan Uluganyan, nakil sürecinin yeniden başlaması için hastanın genel durumunun uygun olması gerektiğini belirtti:

“Sonrasında yaklaşık bir 5-6 ay sonra da eğer genel durumu iyiyse belki tekrar nakille ilgili sürecini başlatmış olacağız.”

Damarın açılmasıyla hayati riskin ciddi ölçüde azaldığını ancak kalp krizi nedeniyle riskin sürdüğünü söyleyen Uluganyan, hastaya mümkün olduğunca stresten ve stres yaratacağını düşündüğü eylemlerden uzak durmasını önerdiklerini aktardı.