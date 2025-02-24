Trendyol Süper Lig'de zirve yarışında kader niteliği taşıyan maçta Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertli taraftarlar, dev derbi için Kadıköy'de Ülker Stadı önünde toplandı. Kulübün emniyet ile aldığı ortak kararın ardından toplu şekilde Rams Park'a geçecek Fenerbahçeli taraftalar, kendilerine tahsis edilen otobüslere bindi.

'MAYDONOZ' GÖNDERMESİ

Kadıköy'de toplanan Fenerbahçeli taraftarların Galatasaray ile deplasmanda oynanacak derbi maçı için otobüslere binerken ellerinde maydanoz olduğu görüldü.

Sarı-lacivertli taraftarlar geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile sponsorluk konusunda el sıkışan ancak FETÖ operasyonu yapıldıktan sonra anlaşma yapılmadığı açıklanan Maydonoz Döner ile isim benzerliği nedeniyle böyle bir göndermede bulunduğu öğrenildi.

Fenerbahçeli taraftarlar, güvenlik koridorundan geçtikten sonra otobüslerle yola koyuldu.