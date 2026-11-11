Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Marco Asensio için Real Betis iddiası ortaya atıldı. İspanyol basınının haberine göre LaLiga ekibi, 30 yaşındaki oyuncuyu transfer gündemine aldı. Haberde, Real Betis'in kış transfer döneminde Asensio'yu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunabileceği belirtildi. F YAZIN DA İSPANYOL KULÜPLERİNİN GÜNDEMİNDEYDİ Aynı haberde Real Sociedad, Atletico Madrid ve Villarreal'in de yaz transfer döneminde Asensio ile ilgilendiği aktarıldı. İspanyol oyuncunun 11 yıl aradan sonra yeniden Espanyol forması giymek için Katalan kulübüyle anlaşmaya vardığı, ancak transferin gerçekleşmediği de öne sürüldü. Asensio, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 8 maçta 2 gol ve 1 asist kaydetti. İspanyol futbolcunun sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona eriyor.

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