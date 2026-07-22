Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi konuk etti. Sarı lacivertliler, 37. dakikada frikikten Anderson Talisca'nın kaydettiği golle rakibini 1-0 mağlup etti ve Kadıköy'de sezonu galibiyetle açtı.

Bu sonuçla İsmail Kartal'ın öğrencileri, 29 Temmuz'da oynanacak rövanş müsabakası öncesinde avantajı yakaladı.

TÜM KADIKÖY AYAĞA KALKTI

Karşılaşmanın ikinci yarısında ilginç bir an yaşandı. Maç öncesinde teknik direktör İsmail Kartal'ın hazır değil dediği Marco Asensio, sosyal medyadan 'hazırım' paylaşımı yapmış ve sosyal medyada polemik yaşanmıştı.

Mücadelenin 67. dakikasında İspanyol yıldız oyuna girmek için kenara gelince olanlar oldu. Sarı lacivertli taraftarlar, Asensio'yu saha kenarında görünce Kadıköy'de büyük bir uğultu koptu.

69. dakikada Bartuğ Elmaz'ın yerine oyuna dahil olan Asensio'yu alkışlar ve destek tezahüratlarının arasında yeşil sahaya adım attı. Yeni sezonda 10 numaralı formayı giyen Asensio, yeni forma numarası ile ilk kez Kadıköy'de sahne aldı. İspanyol oyuncuya taraftarın verdiği destek ise görülmeye değerdi.

İSMAİL KARTAL'DAN YANIT GELDİ

Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Marco Asensio için "Asensio ile dün akşam konuştum. 'Kendini nasıl hissediyorsunuz' dedim. 'Ben yüzde yüz hazırım' dedi. 'Bana göre daha yüzde 70'sin' dedim. 'Doğru, siz hocalar olarak en doğrusunu biliyorsunuz' dedi. 'Acele etme' dedim. 69'da oyuna aldım. Yavaş yavaş geliyor. Greenwood geliyor. Ake bir ağrı hissetti, riske etmedik, oyundan aldık." ifadelerini kullandı.