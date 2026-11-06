Spor ve magazin dünyasında gündem olan iddiaya göre, Fenerbahçe Medicana forması giyen Arina Fedorovtseva ile Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs bir süredir birlikte.

STUTTGART GALİBİYETİNİN ARDINDAN BULUŞTULAR

Jakobs'un, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart karşısında aldığı galibiyetin ardından Etiler'deki bir gece kulübünde Fedorovtseva ile buluştuğu ileri sürüldü.

BASIN MENSUPLARINA GÖRÜNTÜ VERMEDİLER

İddiaya göre gece boyunca birlikte vakit geçiren ikili, mekân çıkışında basın mensuplarının bulunduğunu öğrenince farklı kapıları kullandı. Jakobs'un Lucas Torreira ile birlikte ana kapıdan ayrıldığı, Rus voleybolcu Fedorovtseva'nın ise başka bir çıkışı tercih ettiği belirtildi.

AŞK İDDİASI GÜNDEM OLDU

Fenerbahçe ve Galatasaray formaları giyen iki sporcunun adının birlikte anılması, ezeli rekabetin magazin gündemine de taşınmasına neden oldu. Ancak ikilinin ilişki yaşadığı yönündeki iddia henüz doğrulanmış değil.