Fenerbahçe'de ocak ayı transfer çalışmaları sürerken savunmaya takviye konusunda Jayden Oosterwolde'nin dönüş süreci belirleyici olacak. Takvim Spor'un haberine göre sarı-lacivertli yönetim, stoper transferi yapılıp yapılmayacağına karar verirken Hollandalı futbolcunun sağlık durumunu dikkate alacak. EMRE BELÖZOĞLU İLE GÖRÜŞME YAPTI Uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Oosterwolde'nin, teknik direktör Emre Belözoğlu ile görüştüğü belirtildi. Hollandalı savunmacının bu görüşmede, "Ocak ayında hazır olacağım ve sahalara geri dönmek istiyorum" dediği aktarıldı. Oyuncunun hedeflediği dönüş tarihini teknik heyetle paylaşmasının ardından iyileşme sürecinin yakından takip edildiği ifade edildi. Belözoğlu'nun da Oosterwolde'nin fiziksel durumunu ve sahalara dönüş sürecini değerlendirdiği kaydedildi. Oosterwolde'nin ocak ayında takıma katılıp katılamayacağı henüz netleşmiş değil. Bu konudaki değerlendirme, Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde savunma hattı için izleyeceği politikayı doğrudan etkileyecek.

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