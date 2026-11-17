Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Archie Brown'un taraftarlarla buluştuğu imza gününe yoğun ligi gösterildi. Yoğun ilgi nedeniyle tören öncesinde gerginlik yaşandı. Fenerium Maraton Mağazası'ndaki etkinliğe katılmak isteyen bazı taraftarlar, kapıların planlanan saatten 30 dakika önce kapatılması nedeniyle içeri alınmadı.
İmza almak için bekleyen ve etkinliğe giremeyen taraftarlar, erken kapanan kapılara tepki gösterdi.
Fenerbahçe'nin duyurusuna göre etkinlik, 17 Kasım Salı günü saat 13.00-14.30 arasında gerçekleştirilecekti. Kulüp, imza gününün sınırlı süreyle düzenleneceğini ve saat 14.30'dan sonra imza taleplerinin karşılanamayacağını önceden bildirmişti.