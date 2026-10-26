Fenerbahçe'nin sahadaki en büyük kozlarından biri olan İspanyol süper yıldız Marco Asensio'dan gelen sakatlık haberi sarı-lacivertli camiada soğuk duş etkisi yarattı. Sol diz ekleminde tespit edilen kıkırdak lezyonu nedeniyle ülkesi İspanya'da kulüp doktorunun gözetiminde artroskopik bir operasyon geçiren tecrübeli hücumcunun, sahalardan en az 3 ay uzak kalacağı açıklandı. Kulüp yetkilileri ameliyatın son derece başarılı geçtiğini ve oyuncunun rehabilitasyon sürecine başlandığını bildirse de kamuoyundaki endişeler dinmedi.

ÇİLİNGİROĞLU: "BUNUN AMELİYATI YOK"

Ameliyatın ardından İspanyol yıldızın geri dönüş senaryoları tartışılırken, ünlü spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu canlı yayında çok konuşulacak, karamsar bir çıkışa imza attı. Benzer bir rahatsızlıkla yıllardır mücadele ettiğini belirten Çilingiroğlu, diz kıkırdağındaki hasarların profesyonel sporcular için geri dönülemez bir eşik olduğunu öne sürdü.

Çilingiroğlu, değerlendirmesinde şu sert ifadeleri kullandı:

"Kıkırdak sorunuyla ben senelerdir bizzat uğraşıyorum, ne olduğunu çok iyi bilirim. Diz kıkırdağında problem olan bir sporcunun aktif spor hayatı net olarak bitmiş demektir. Kusura bakmasınlar ama bunun tam manasıyla bir ameliyatı falan yok! Öyle mucizevi bir ameliyat olsaydı önce ben olurdum. Bir maç oynarsın, dizin hemen reaksiyon gösterip şişer; ardından 2-3 hafta forma giyemezsin, sonra bir daha oynarsın dizi yine şişer. Bu kısır döngü devam eder gider."