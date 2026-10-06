Fenerbahçe, 2026/27 sezonunda kaleciler için hazırlanan yeşil formasını taraftarların beğenisine sundu. Sarı-lacivertli kulüp, yeni formayı satın alan taraftarlar için kaleci Ederson ile bugün özel bir buluşma da düzenleyecek.

Yapılacak imza töreni öncesinde Kadıköy'de yüzlerce metrelik kuyruklar oluştu. Sarı-lacivertli taraftalar, imza töreni için Chobani Stadı'na adeta akın etti.

Saat 14.00 gibi başlayacak olan Ederson imza günü organizasyonu için Fenerbahçe yeterli kapasiteye ulaşıldığını açıklandı.

Sarı lacivertlilerden gelen açıklamada "Taraftarlarımızın yoğun ilgisiyle imza günü organizasyonumuz için yeterli kapasiteye ulaşılmıştır. Ederson’un antrenman programı nedeniyle belirlenen kapasitenin üzerine yeni katılım alınamayacaktır. Sabahın erken saatlerinden itibaren mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturan taraftarlarımıza, gösterdikleri yoğun ilgi için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.