Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü futbolcusu N'Golo Kante, futbol dünyasının yüksek kazançları ve gösterişli yaşam tarzından uzak durmasıyla tanınıyor. Sade yaşamıyla öne çıkan Fransız yıldız, kazancının bir bölümünü çocuklar ve ihtiyaç sahibi aileler için kullanıyor.

Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre; Kante'nin Mali'deki çocuklara yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında kendi cebinden milyonlarca dolar harcadığı belirtilirken, yıldız futbolcunun İstanbul'daki mütevazı yaşamı da dikkat çekiyor.

MALİ'DEKİ ÇOCUKLAR İÇİN 5 MİLYON DOLAR HARCADI

Kante'nin yardım çalışmalarındaki en dikkat çekici adımlardan biri Mali'deki çocuklar için yaptığı yatırım oldu. Yıldız futbolcunun, çocukların sağlık hizmetlerine erişebilmesi amacıyla 5 milyon dolar değerinde bir tıp merkezi inşa ettirdiği belirtiliyor.

Kante'nin Afrika'da eğitim alanında da çalışmalar yaptığı, okullar açtırdığı ve ihtiyaç sahibi ailelere destek olduğu aktarılıyor.

İSTANBUL'DA MÜTEVAZI BİR HAYAT SÜRÜYOR

Milyonlarca dolar kazanan Kante, İstanbul'daki yaşamıyla da futbol dünyasındaki gösterişli hayat tarzından ayrışıyor.

Üsküdar'da tek başına yürürken görüntülenen futbolcunun yanında koruma ordusu ya da gösterişli bir araç bulunmaması dikkat çekti. Sade giyimi ve sakin tavırlarıyla objektiflere yansıyan Kante, İstanbul sokaklarında sıradan bir vatandaş gibi dolaştı.

SADE YAŞAMIYLA DA TANINIYOR

Kante, kariyeri boyunca mütevazı kişiliğiyle futbol dünyasında farklı bir yerde durdu. Lüks tüketim ve gösterişli yaşam yerine daha sade bir hayatı tercih eden yıldız futbolcunun, yardım faaliyetlerine önem verdiği biliniyor.

Kante'nin saha dışındaki bu yaklaşımı, kazancını çocuklar ve ihtiyaç sahibi insanlar için değerlendirdiği yardım çalışmalarıyla birlikte yeniden gündeme geldi.