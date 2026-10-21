UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında sahasında Çekya temsilcisi Slavia Prag karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen 90. dakikada yediği golle 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de maç sonu Kerem Aktürkoğlu krizi patlak verdi. Karşılaşma boyunca tribünlerin protestosuna hedef olan ve tepkilere alkışla karşılık veren milli futbolcu, son düdükten yalnızca 10 dakika sonra takım otobüsünü beklemeden stadyumu tek başına terk etti.

BERABERLİK GOLÜ TRİBÜNLERİ YIKTI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Çekya ekibi Slavia Prag'ı konuk etti. Taraftarının desteğiyle maça iyi başlayan ve skoru 2-0'a getirerek büyük avantaj yakalayan sarı-lacivertliler, mücadelenin son anlarında kalesini savunamadı.

Müsabakanın 90. dakikasında gelen şok golle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrılan temsilcimiz, altın değerinde iki puanı Kadıköy'de bırakırken; son düdükle birlikte tribünlerde ve camiada büyük bir üzüntü ile öfke dalgası hakim oldu.

TEPKİLERE ALKIŞLA KARŞILIK VERDİ

Tarihi fırsatın kaçtığı karşılaşmanın ardından en çok konuşulan olay ise Kerem Aktürkoğlu ile taraftarlar arasında yaşanan gerilim oldu. Mücadele boyunca sergilediği performans nedeniyle sarı-lacivertli tribünlerin tepkisini çeken ve ıslıklanan milli futbolcu, maç sonunda kendisine yönelik yükselen protestolara alkışlarla karşılık vererek tepkisini ortaya koydu.

10 DAKİKA SONRA STADI TERK ETTİ

Son dakikada kaçan galibiyet ve taraftarlarla yaşanan gerginliğin ardından Kerem Aktürkoğlu'nun moral bozukluğu soyunma odasına da yansıdı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün üzerinden henüz 10 dakika geçmişken stadyumdan çıkan deneyimli oyuncu, takım arkadaşlarını ve kulüp otobüsünü beklemeden tek başına Kadıköy'den ayrıldı. Milli futbolcunun bu erken vedası ve sergilediği tavır, Şampiyonlar Ligi gecesinde kaybedilen iki puanın önüne geçen bir krize dönüştü.