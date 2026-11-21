Fenerbahçe, Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda Kocaelispore ile 2-2 berabere kaldı. Kocaelispor maçına ilk 11’de başlayan Fransız futbolcu Matteo Guendouzi, 78. dakikada yerini N’Golo Kante’ye bıraktı. Tecrübeli orta saha, oyundan alınmasının ardından yedek kulübesine şiddetli bir tekme attı. Guendouzi’nin bu hareketi sosyal medyada gündem oldu. PUAN FARKI 11’E YÜKSELDİ Fenerbahçe’nin gollerini Milan Skriniar ve Mason Greenwood atarken, Kocaelispor golleri Berkan Kutlu ve Maglica ile buldu. Bu sonuçla 20 puanlı Fenerbahçe’nin Galatasaray ile arasındaki puan farkı 11’e yükseldi. Galatasaray, 31 puanla zirvede yer alıyor.

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