Geçtiğimiz sezonun başında Manchester City'den transfer edilen Edesron, Fenerbahçe'de beklentilerin uzağında kaldı.

Geçtiğimiz günlerde ESPN'de yer alan habere göre Ederson'un İstanbul'da mutsuz olduğu aktarıldı. Bu nedenle de özellikle ülkesinden bir takıma gitmek isteyen Ederson'un, Dünya Kupası'nın sona ermesini bekleyerek hangi liglerde talep görebileceğini daha iyi anlamaya çalışacak ve ardından geleceğini belirleyeceği ifade edilmişti.

Brezilyalı oyuncunun eşi Lais Moraes'ten olay bir paylaşım geldi. Ederson'un eşinin Instagram hesabında paylaştığı 'taşınma' başlıklı videoda eşyaların toplandığı görüldü.

Yıldız futbolcunun eşi yaptığı paylaşımda “Türkiye’den Brezilya’ya taşınmamızın ilk kutusu” ifadelerini kullanırken söz konusu ifadeler yaşanacak ayrılığın habercisi olarak algılandı. Brezilyalı yıldız ve ailesinin İstanbul’daki eşyalarını ülkesine götürmesi, ayrılık iddialarını kuvvetlendirirken Fenerbahçe taraftarı da sosyal medyada tepkisini sürdürdü.

Brezilyalı kalecinin Suudi Arabistan'dan ve ülkesi Brezilya'dan talipleri olduğu iddia ediliyor.